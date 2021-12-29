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Хью Джекман заразился Covid-19

Хью Джекман заразился Covid-19
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Вечером 28 декабря Хью Джекман — известный по роли Росомахи в «Людях Икс» — объявил, что сдал положительный тест Covid-19. Об этом актёр рассказал в своём «Инстаграме».

Джекман отметил, что болезнь протекает в лёгкой форме: из симптомов только небольшое першение в горле и насморк. Он самоизолировался и делает всё возможное, чтобы поправиться и вернуться к съёмкам мюзикла The Music Man. Помимо Джекмана, вирус также нашли у его коллеги по площадке — Саттон Фостер.

После съёмок в мюзикле актёр также поработает над картиной «Энцо Феррари», где исполнит главную роль в автобиографической драме про известного конструктора и автогонщика.

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