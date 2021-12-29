Геймдиректор Final Fantasy 15 представит свою новую игру в 2022 году

Глава разработки многострадальной Final Fantasy 15 Хадзиме Табата дал небольшое интервью изданию 4Gamer. После ухода из Square Enix он занялся разработкой новой игры в жанре JRPG, которую покажут уже в следующем году. Какими-то подробностями создатель не поделился.

Табата также рассказал о своих планах на 2022-й. Он вместе с командой JP Games планирует расширить сферу деятельности и даже создать свою метавселенную. Помимо неё, студия также займётся разработкой бизнес-программ. В данный момент команда уже работает над Sky Whale — приложением для авиакомпании All Nippon Airways.

Хадзиме Табата покинул Square Enix в 2018 году, так и не завершив сюжет FF 15 в игре посредством дополнений. В данный момент в стенах издателя разрабатывается 16-я часть «Финалки». По традиции, она никак не будет связана с прошлой игрой серии. Её должны показать уже весной 2022 года.

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