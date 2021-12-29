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Они уже тут! Умная колонка от Amazon попыталась убить девочку

Они уже тут! Умная колонка от Amazon попыталась убить девочку
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У Amazon есть умная колонка и голосовой помощник Alexa. Кристин Ливдхал рассказала в «Твиттере», что Alexa предложила её десятилетней дочери засунуть монетку в розетку.

Девочка попросила колонку развлечь её и дать какой-нибудь челлендж вроде загадки, однако Alexa посоветовала девочке «поиграть» с розеткой. В комментариях пользователи возмутились, ведь совет помощника мог быть как минимум опасным.

Поддержка Amazon обратилась к матери и извинилась за такую ситуацию. По словам представителя компании, такого инцидента больше не повторится, а случившееся — случайная ситуация. Люди также шутят, что Alexa выступает предводителем роботов-убийц, поэтому она решила начать с девочки.

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