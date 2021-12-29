Джеймс Кэмерон подтвердил дерзкую легенду о создании фильма «Чужие»

Вокруг второй части франшизы «Чужой» долгое время ходила легенда. В ней описывалось первое представление картины продюсерам 20th Century Fox. Якобы тогда ещё малоизвестный режиссёр Джеймс Кэмерон рассказывал «людям в дорогих костюмах» о своих идеях на продолжение культового хоррора.

В момент своей презентации Кэмерон просто написал на доске слово Alien и, не увидев реакции, добавил s. Таким образом режиссёр показал, что во второй части Чужих будет много. Затем постановщик дважды перечеркнул букву s — получилось слово Alien$, намекая продюсерам на потенциально большие сборы. После этого проект был одобрен.

В интервью изданию Cinemablend Кэмерон подтвердил достоверность легенды. Он рассказал, что в то время в Голливуде просто необходимо было быть дерзким, особенно когда у тебя на руках настолько крепкий сценарий. Он действительно просто написал название фильма с перечёркнутой S, и продюсерам этого оказалось достаточно.

Лента «Чужие» вышла в 1986 году и получила даже более высокие оценки, чем первый фильм от Риддли Скотта. А сам Кэмерон с тех пор снял невероятно успешные «Терминатор 2: Судный день» и «Титаник». В данный момент режиссёр занят созданием продолжений «Аватара» — одного из самых кассовых фильмов в мире. Первый сиквел выйдет в 2022 году.