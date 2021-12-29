Фото: драконье яйцо из «Игры престолов» стоимостью 162 млн рублей

Мастера Фаберже создали раскрывающееся драконье яйцо из «Игры престолов». Изделие выполнено вручную — на создание ушло долгих 9 месяцев. Яйцо украшено бриллиантами, рубинами и сапфирами, а внешняя оболочка состоит из золота. Драконьи чешуйки создали из разноцветного стекла, предварительно отполировав через процедуру выжигания.
Внутри яйца расположили другое яйцо с рубином в самом центре. Его даже можно снять и носить как кулон. Стоимость изделия составила $ 2,2 млн или 162 млн рублей. Покупатель нашёлся ещё весной — его имя не называется.
Другие яйца покажут на публике во время пресс-тура «Дом дракона» — спин-оффа «Игры Престолов». Релиз сериала состоится в 2022 году, главные роли исполнят Пэдди Консидайн, Оливия Кук и Мэтт Смит.
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