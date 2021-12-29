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Легендарный музыкант Оззи Осборн выпустит NFT с летучими мышами

Легендарный музыкант Оззи Осборн выпустит NFT с летучими мышами
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Ставший легендой музыкант Оззи Осборн объявил, что запускает собственную NFT-коллекцию с пиксельными летучими мышами. С помощью этих токенов Осборн напомнит о том, как во время концерта в 1982 году он откусил голову живому грызуну.

В коллекцию под названием CryptoBatz вошли 9666 уникальных токенов. Музыкант дал интервью изданию Billboard и отметил, что явление NFT ему как минимум интересно. Пока можно посмотреть на две вариации пиксельных летучих мышей. Одна — чёрная в очках, а вторая — розовая и с улыбкой.

Старт продаж NFT начнётся в январе 2022 года. Также Осборн планирует запустить AncientBatz, чтобы люди со всего мира могли охотиться за сокровищами в различных местах. Подробности появятся позже.

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