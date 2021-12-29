Бесконечный спрос на PS5 и Xbox Series впечатляет главу AMD

Генеральный директор AMD Лиза Су рассказала, что её впечатляет, насколько люди заинтересованы в PlayStation 5 и Xbox Series. Она отметила, что новое поколение консолей только стартует, а самое интересное ещё впереди.
Не забыла Су и про компьютерный рынок. По её словам, ПК-игроков с каждым годом становится всё больше. Вместе с этим растёт и рынок, что определённо можно назвать достоинством. К тому же сама AMD постоянно работает над тем, чтобы делать комплектующие для ПК всё лучше и лучше.
Если вы заметили, то графика в играх за последние годы стремительно скакнула. Конечно, это особенность ПК и современного оборудования. AMD вкладывает много сил, чтобы это реализовать.
Также Лиза Су коснулась темы дефицита чипов и напряжённой ситуации из-за COVID-19. Она отметила, что пандемия сильно ударила не только по AMD, но и по другим производителям. Конечно, это сильно повлияло на компанию, однако она не собирается уменьшать работоспособность.
Ожидается, что в 2022 году количество полупроводников увеличится, а вместе с ними появится больше самих PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и других устройств. При этом общий дефицит всё ещё сохранится.
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