Создатели «Аркейн» раскрыли, почему главными героинями стали Джинкс и Вай

В ноябре на Netflix состоялась премьера сериала «Аркейн». Сюжет шоу крутится вокруг сестёр Джинкс и Вай, известным игрокам по вселенной League of Legends. Сценаристы сериала Кристиан Линке и Алекс Йи дали интервью изданию Engadget и рассказали, почему выбор план именно на сестёр.

Сценаристы сразу отметили, что им всегда нравились Джинкс и Вай. Их особенность в том, что они — близкие люди, однако противоположность характеров и свои взгляды на мир не позволили сёстрам относиться друг к другу как подобает родственникам.

За Джинкс и Вай будет весело наблюдать, даже если они будут выбирать фильм для просмотра или завтракать. Будет весело, потому что они разные.

По словам Кристиана Линке, команда старалась сделать героинь реалистичнее не только за счёт диалогов и взаимоотношений, но и благодаря качественной анимации. Сценарист подчеркнул, что у аниматоров была творческая свобода, поэтому им удалось добиться такого результата.

Тот факт, что отношения Джинкс и Вай с самого начала немного загадочны, позволил над удовлетворить обе аудитории — игровую и сериальную.

Алекса Ий порадовал тот момент, когда на стадии производства Джинкс и Вай заговорили. Он отметил, что это было необычно и здорово, поскольку в самой League of Legends персонажи не разговаривают.

«Аркейн» получит второй сезон. Он выйдет на Netflix не раньше 2023 года.

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