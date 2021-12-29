Спустя 7 месяцев блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО

Петербургский суд решил освободить популярного блогера Юрия Хованского после семи месяцев пребывания в СИЗО по делу об оправдании терроризма. За прошедшее время ему так и не предъявили никаких конкретных обвинений, но продолжали ограничивать свободу.
27 декабря на YouTube-канале Хованского появилось видео в поддержку блогера, где другие известные люди вроде Руслана Усачева, Эльдара Джарахова, Руслана Соколовского и Дмитрия Ларина рассказывали о сложившейся ситуации, отмечая, насколько несправедливо происходящее.
А уже 29 декабря в ходе слушания в Куйбышевском районном суде Хованского всё-таки решили освободить. Сообщается, что способствовать освобождению решило следствие, у которого есть неопровержимые доказательства против Хованского, поэтому его содержание в СИЗО не имеет смысла.
Блогера освободили сразу же, но до 8 января в его перемещении будет действовать множество ограничений.
Среди ограничений Хованского отмечают запрет выходить из дома с 6 вечера до 10 утра, посещать «место преступления» (свою же квартиру), пользоваться интернетом и телефоном, разговаривать со свидетелями по делу (кроме девушки и родителей), а также общаться со СМИ.
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