По миру «Человек-паук: Нет пути домой» уже собрал больше, чем «Вдали от дома»

Не успели мы утром сообщить, что «Человек-паук: Нет пути домой» установил абсолютный рекорд для Sony по сборам в США, как картина поставила аналогичный рекорд в международном прокате.
Для Sony это абсолютный рекорд, хотя стоит учитывать, что 25% общих доходов заберёт себе Disney. Их аналитики, кстати, также прогнозируют рекордные для кинобизнеса Sony доходы. Отметим, что всё это происходит на фоне глобальной пандемии, когда фильмы один за другим в лучшем случае выходят в ноль.
В России «Нет пути домой» тоже показывает рекордные цифры. Сейчас сборы превысили 2 млрд рублей и в течение недели. Скорее всего, картина станет самой кассовой в России за 2021 год. Сейчас этот титул удерживает второй «Веном» (2,34 млрд рублей).
Сборы «Нет пути домой» только в США превысили $ 516 млн, что больше мировой кассы любого другого кинокомикса в 2021-м году, включая «Венома 2» ($ 501 млн), «Шан-Чи» ($ 432 млн), «Вечных» ($ 401 млн) и «Чёрной вдовы» ($ 379 млн).
В этом случае Sony остаётся только поздравить, но интересно, как компания будет вести себя дальше. Фанаты требуют сделать продолжение фильмов про Эндрю Гарфилда, а сама Marvel, по слухам, хочет ввести старых Пауков в будущие кроссоверы вроде «Секретных войн».
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