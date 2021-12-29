По миру «Человек-паук: Нет пути домой» уже собрал больше, чем «Вдали от дома»

Не успели мы утром сообщить, что «Человек-паук: Нет пути домой» установил абсолютный рекорд для Sony по сборам в США, как картина поставила аналогичный рекорд в международном прокате.

Касса ленты всего за две недели превысили $ 1,16 млрд, что больше сборов «Человека-паука: Вдали от дома» за весь период проката ($ 1,13 млрд).

Для Sony это абсолютный рекорд, хотя стоит учитывать, что 25% общих доходов заберёт себе Disney. Их аналитики, кстати, также прогнозируют рекордные для кинобизнеса Sony доходы. Отметим, что всё это происходит на фоне глобальной пандемии, когда фильмы один за другим в лучшем случае выходят в ноль.

В России «Нет пути домой» тоже показывает рекордные цифры. Сейчас сборы превысили 2 млрд рублей и в течение недели. Скорее всего, картина станет самой кассовой в России за 2021 год. Сейчас этот титул удерживает второй «Веном» (2,34 млрд рублей).

Сборы «Нет пути домой» только в США превысили $ 516 млн, что больше мировой кассы любого другого кинокомикса в 2021-м году, включая «Венома 2» ($ 501 млн), «Шан-Чи» ($ 432 млн), «Вечных» ($ 401 млн) и «Чёрной вдовы» ($ 379 млн).

В этом случае Sony остаётся только поздравить, но интересно, как компания будет вести себя дальше. Фанаты требуют сделать продолжение фильмов про Эндрю Гарфилда, а сама Marvel, по слухам, хочет ввести старых Пауков в будущие кроссоверы вроде «Секретных войн».