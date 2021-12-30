Фото: Рязань на кадрах из дополнения про Россию для Euro Truck Simulator 2

Разработчики из студии SCS Software опубликовали новый пост на странице игры Euro Truck Simulator 2 в Steam. В нём они показали, как в будущем дополнении «Сердце России» будет выглядеть Рязань. Авторы отметили, что в расширении будут все крупные достопримечательности города, включая Рязанский кремль.

Студия рассказала, что наняла несколько российских разработчиков во избежание неточностей в изображении нашей страны. Команда рассказала и о размерах DLC: территория дополнения простирается от окраин Москвы до реки Волга.

Дату релиза «Сердце России» SCS Software так и не сообщила. По словам команды, объём расширения будет очень большим, поэтому им нужно больше времени на тестирование, чем обычно.

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