Сервера Fortnite не работали 5 часов. Epic Games извиняется и готовит подарки

Вечером 29 декабря в Fortnite начались технические проблемы. Игроки стали массово жаловаться на невозможность входа в игру. При попытке поиграть вылезало окно с надписью о невозможности получить доступ к проекту. Чуть позже проблему подтвердил аккаунт разработчиков Fortnite Status в «Твиттере».

Затем авторы полностью отключили сервера и принялись искать причину ошибки. Исправление заняло у Epic Games примерно пять часов — в ночь на 30 декабря доступ к Fortnite возобновился для игроков по всему миру. В своём сообщении разработчики поблагодарили за ожидание и отметили, что кое-что готовят для игроков — чтобы как-то возместить упущенное время.

Благодарим за ожидание. На следующей неделе у нас будет более подробная информация о том, что мы сделаем, чтобы помочь вам наверстать упущенное.

Неясно, что именно в качестве извинений готовят разработчики. Вполне возможно, это будут какие-то множители опыта или бесплатные наборы со скинами. Узнаем уже скоро — авторы пообещали всё рассказать на следующей неделе.

Ранее в Fortnite вернули сразу 16 персонажей из фильмов и комиксов Marvel. Среди них Капитан Америка, Звёздный Лорд и Веном.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!