Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

God of War: Ragnarok получила возрастной рейтинг в Саудовской Аравии. Релиз близок?

God of War: Ragnarok получила возрастной рейтинг в Саудовской Аравии. Релиз близок?
Комментарии

Вечером 29 декабря рейтинговое агенство Саудовской Аравии VGAR опубликовало пост в «Твиттере» с рейтингом горячо ожидаемой God of War: Ragnarok. Проект получил маркировку «18+». Издание не уточнило причины столь высокой цифры.

Получение возрастного рейтинга обычно означает высокую степерь завершения продукта. Вероятно, у God of War: Ragnarok уже готовы все кат-сцены и геймплейные ситуации. Ранее в базе данных PlayStation Store нашли более точную дату выхода проекта — лето 2022 года.

God of War: Ragnarok официально заявлена на следующий год на PS4 и PS5. Авторы продолжат сюжет Кратоса и его сына Атрея и завершат «скандинавскую сагу» слэшера.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021