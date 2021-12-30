God of War: Ragnarok получила возрастной рейтинг в Саудовской Аравии. Релиз близок?

Вечером 29 декабря рейтинговое агенство Саудовской Аравии VGAR опубликовало пост в «Твиттере» с рейтингом горячо ожидаемой God of War: Ragnarok. Проект получил маркировку «18+». Издание не уточнило причины столь высокой цифры.
Получение возрастного рейтинга обычно означает высокую степерь завершения продукта. Вероятно, у God of War: Ragnarok уже готовы все кат-сцены и геймплейные ситуации. Ранее в базе данных PlayStation Store нашли более точную дату выхода проекта — лето 2022 года.
God of War: Ragnarok официально заявлена на следующий год на PS4 и PS5. Авторы продолжат сюжет Кратоса и его сына Атрея и завершат «скандинавскую сагу» слэшера.
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