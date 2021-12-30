Легендарный Роналдо принял участие в турнире по Call of Duty: Warzone

Недавно по Call of Duty: Warzone прошёл стримерский турнир Tribo Series. В команде самого популярного бразильского стримера Gaules сыграл легендарный футболист Роналдо и другой бразильский ведущий NinexT.

В итоге звёздное трио заняло лишь 10 место, однако показало неплохие результаты по просмотрам. Так, на пике за игрой команды следили 19 тысяч зрителей, при этом на стриме Роналдо было ещё около 4 тысяч человек. Суммарно наблюдатели провели на трансляциях больше 80 тысяч часов.

Вполне вероятно, что это далеко не последний кибертурнир с участием легендарного футболиста. «Зубастик» в следующем году также займётся подкастами на Twitch, а среди гостей будут бразильские звёзды, включая Неймара.

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