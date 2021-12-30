Фанат воссоздал Новиград из «Ведьмака 3» в Animal Crossing: New Horizons

Фанатская любовь к «Ведьмаку» не перестаёт удивлять. Так, пользователь Reddit под ником ButIDigress79 решил построить в Animal Crossing: New Horizons город Новиград из «Ведьмак 3: Дикая Охота».
Как и в проекте CD Projekt RED, у города есть порт с несколькими кораблями. На центральной площади фанат также расположил рынок, а всё дорожное покрытие сделал из каменных плит. Для полной аутентичности ButIDigress79 даже облачил своего персонажа в костюм Трисс Меригольд — именно в таком наряде чародейка путешествовала по городу в непростые времена.
Пользователи в комментариях похвалили автора и отметили, что работа получилась очень достойная. Создатель рассказал и о других планах: он хочет построить всю территорию Велена. Он отметил, что затея отнимет немало времени, поэтому в ближайшее время ждать от него новых свершений не стоит.
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