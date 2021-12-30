Хидео Кодзима поделился историей создания Фрэджайл и Хиггса из Death Stranding

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима решил чуть побольше рассказать о персонажах из Death Stranding. В нескольких постах в «Твиттере» он поделился историей создания Фрэджайл и Хиггса. Как оказалось, правки в героев вносились прямо по ходу разработки.
В первую очередь Кодзима рассказал о Фрэджайл, её роль исполнила Лиа Сейду. Изначально персонаж должен был ездить на мотоцикле, однако в итоге ей придали вид, похожий на Мэри Поппинс, — с зонтиком и сумкой. А от идеи с транспортом решили отказаться.
Концепт-арт Фрэджайл
Хиггс задумывался как таинственный персонаж. Его лицо скрывалось под золотой маской и странным снаряжением. Роль досталась чрезвычайно популярному актёру Трою Бейкеру, поэтому Кодзима решил создать ещё более впечатляющего персонажа. Таким образом, на лице героя появился макияж в египетском стиле, и артист смог поразить пользователей своей игрой.
Ранее Хидео Кодзима поделился планами на 2022 год. Его команда разрабатывает сразу две игры: какой-то большой проект и нечто экспериментальное. Разработчик не стал вдаваться в подробности.
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