Джорджу Мартину показали пилот приквела «Игры престолов». Ему понравилось

Джордж Мартин у себя в блоге рассказал, что создатели сериала «Дом дракона» показали ему черновой вариант пилотного эпизода. Писатель оценил его и остался доволен.

Мартин подчеркнул, что пилотная серия получилась одновременно мрачной и глубокой. Примерно так писатель видит и весь сериал. Похоже, его ожидания точно оправдаются.

Я видел черновой вариант первого эпизода, и он мне понравился. Эпизод мрачный, детальный и проработанный. Именно таким я и представлял сериал.

Сюжет «Дома дракона» расскажет о войне между Таргариенами. Местом действия станет Вестерос, а события произойдут за 150 лет до начала «Игры престолов».

В главных ролях: Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен) и многие другие. Премьера шоу состоится в 2022 году на HBO Max.

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