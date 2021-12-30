Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джорджу Мартину показали пилот приквела «Игры престолов». Ему понравилось

Джорджу Мартину показали пилот приквела «Игры престолов». Ему понравилось
Комментарии

Джордж Мартин у себя в блоге рассказал, что создатели сериала «Дом дракона» показали ему черновой вариант пилотного эпизода. Писатель оценил его и остался доволен.

Мартин подчеркнул, что пилотная серия получилась одновременно мрачной и глубокой. Примерно так писатель видит и весь сериал. Похоже, его ожидания точно оправдаются.

Я видел черновой вариант первого эпизода, и он мне понравился. Эпизод мрачный, детальный и проработанный. Именно таким я и представлял сериал.
Во что будем играть в январе 2022 года? God of War на ПК и Uncharted на PS5 Во что будем играть в январе 2022 года? God of War на ПК и Uncharted на PS5

Сюжет «Дома дракона» расскажет о войне между Таргариенами. Местом действия станет Вестерос, а события произойдут за 150 лет до начала «Игры престолов».

В главных ролях: Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен) и многие другие. Премьера шоу состоится в 2022 году на HBO Max.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021