Крупный сайт Eurogamer выбрал нетривиальную «Игру года»

Игровые издания по всему миру подводят итоги года. Своим списком лучших игр 2021 года поделился один из крупнейших западных сайтов — Eurogamer. На первом месте в списке совершенно неожиданно оказался медитативный паззл с элементами головоломки Unpacking. В нём необходимо распаковывать вещи и правильно раскладывать их по комнате.

На втором месте — Halo Infinite. Замкнула тройку Returnal. Примечательно, что в список не вошла It Takes Two, ранее ставшая «Игрой года» на The Game Awards 2021.

10 лучших игр 2021 года по мнению редакции Eurogamer

Unpacking Halo Infinite Returnal Death's Door Metroid Dread Dorfromantik Wildermyth The Artful Escape Hitman 3 Forza Horizon 5

