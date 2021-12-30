Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Epic Games всё ещё работает над режимом без строительства для Fortnite

Epic Games всё ещё работает над режимом без строительства для Fortnite
Комментарии

Инсайдер HYPEX в своём «Твиттере» вновь напомнил игрокам, что авторы Fortnite работают над режимом без строительства. Он не уточнил детали и сроки выхода обновления.

Подобный режим напрашивается уже довольно давно — многие игроки критикуют Fortnite как раз из-за механики строительства. По мнению пользователей, она работает и выглядит уж слишком нереалистично, при этом превращая перестрелки в нечто невразумительное, особенно на поздних стадиях игры.

Ранее в Fortnite прошёл сбой длительностью 5 часов. Авторы извинились перед игроками и пообещали подарки уже на следующей неделе, чтобы возместить им упущенное время.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021