Epic Games всё ещё работает над режимом без строительства для Fortnite
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Инсайдер HYPEX в своём «Твиттере» вновь напомнил игрокам, что авторы Fortnite работают над режимом без строительства. Он не уточнил детали и сроки выхода обновления.
Подобный режим напрашивается уже довольно давно — многие игроки критикуют Fortnite как раз из-за механики строительства. По мнению пользователей, она работает и выглядит уж слишком нереалистично, при этом превращая перестрелки в нечто невразумительное, особенно на поздних стадиях игры.
Ранее в Fortnite прошёл сбой длительностью 5 часов. Авторы извинились перед игроками и пообещали подарки уже на следующей неделе, чтобы возместить им упущенное время.
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