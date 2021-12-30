Epic Games всё ещё работает над режимом без строительства для Fortnite

Инсайдер HYPEX в своём «Твиттере» вновь напомнил игрокам, что авторы Fortnite работают над режимом без строительства. Он не уточнил детали и сроки выхода обновления.

Подобный режим напрашивается уже довольно давно — многие игроки критикуют Fortnite как раз из-за механики строительства. По мнению пользователей, она работает и выглядит уж слишком нереалистично, при этом превращая перестрелки в нечто невразумительное, особенно на поздних стадиях игры.

Ранее в Fortnite прошёл сбой длительностью 5 часов. Авторы извинились перед игроками и пообещали подарки уже на следующей неделе, чтобы возместить им упущенное время.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!