Соколиный глаз убил больше всего людей среди героев Marvel

Недавно состоялась премьера финала первого сезона «Соколиный глаз», поэтому журналисты издания ScreenRant подсчитали, сколько человек убил Клинт Бартон. Теперь его можно смело назвать самым смертоносным героем киновселенной Marvel.

Согласно данным, Бартон в сериале убил около 55 человек. Это рекорд. Журналисты засчитывали только «чистые» убийства. Ранения или тяжёлые травмы в этот счёт на входили. Соколиный глаз — обученный солдат, мастер рукопашного боя, который отлично владеет луком. Все убийства бывший Мститель совершил в целях самозащиты.

Рекорд по убийствам до Клинта Бартона принадлежал Железному человеку. В своём первом сольном фильме Тони Старк убил 35 человек, так что золото теперь достаётся Соколиному глазу. Хотя, казалось бы — самый безобидный Мститель.

Посмотреть шоу можно на Disney+, однако в России сервис до сих пор недоступен. Для просмотра можно применить различные VPN-программы.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!