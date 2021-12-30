Большой проблемой на съёмках «Бэтмена» оказались сцены с кошками

Зои Кравиц, исполнившая роль Женщины-кошки в фильме «Бэтмен» рассказала, что во время съёмок были проблемы из-за кошек. Так как её героиня Селина Кайл любит этих животных, то, конечно, пришлось пригласить в кадр настоящих.

По словам актрисы, кошки постоянно пытались что-то стащить и из-за этого портились дубли. Кравиц отметила, что люди неспособны контролировать животных, поэтому приходилось тяжело. Опыт работы с ними она назвала забавным.

Я привязалась к этим кошкам, но проблема в том, что им всё равно. Мы постоянно снимали, поэтому кошки наверняка забыли меня. Им буквально наплевать.

Режиссёром ленты выступил Мэтт Ривз. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие. Премьера ленты состоится 3 марта 2022 года.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!