Арнольд Шварценеггер поздравил игроков в World of Tanks с Новым годом
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Арнольд Шварценеггер не остался в стороне от новогоднего веселья и выпустил обращение ко всем игрокам в World of Tanks. Губернатор Калифорнии и звезда боевиков поздравил пользователей и пожелал им отпраздновать Новый год с родными. А затем, конечно же, вернуться на поля сражений.
На данный момент в WoT проходит крупный ивент со Шварценеггером под названием «Новогоднее наступление». Каждый день звезда даёт новые задания, за выполнение которых игроки получат различные награды: малые коробки, эксклюзивный 2D-стиль и самого Арни в качестве командира. Ивент продлится до 10 января 2022 года включительно.
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