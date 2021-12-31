Арнольд Шварценеггер поздравил игроков в World of Tanks с Новым годом

Арнольд Шварценеггер не остался в стороне от новогоднего веселья и выпустил обращение ко всем игрокам в World of Tanks. Губернатор Калифорнии и звезда боевиков поздравил пользователей и пожелал им отпраздновать Новый год с родными. А затем, конечно же, вернуться на поля сражений.

На данный момент в WoT проходит крупный ивент со Шварценеггером под названием «Новогоднее наступление». Каждый день звезда даёт новые задания, за выполнение которых игроки получат различные награды: малые коробки, эксклюзивный 2D-стиль и самого Арни в качестве командира. Ивент продлится до 10 января 2022 года включительно.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!