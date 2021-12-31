В космическом симуляторе Star Citizen продают набор кораблей за 3 млн рублей

Разработчики по-разному проводят новогодние праздники. Кто-то поздравляет игроков новогодними открытками, кто-то дарит подарки и выпускает специальные события. А создатели космосима Star Citizen — продают корабли за огромные деньги.

На днях пользователи Reddit обнаружили в магазине новый набор Legatus 2951 — в него входит множество кораблей различной ценности. Примечательно, что пак стоит $ 40 тысяч или 3 млн рублей.

Отметим, это уже не первое «уникальное предложение» от авторов космосима. Ранее выходила прошлая итерация набора — Legatus 2950 — стоимостью $ 36 тысяч или 2,7 млн рублей. Судя по всему, у таких предложений находятся покупатели, иначе авторы бы не продолжали выпускать новые паки.

Тем временем общий бюджет Star Citizen превысил невероятные $ 400 млн или 29 млрд рублей. Но до релиза игра всё ещё далека.

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