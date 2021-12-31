В космическом симуляторе Star Citizen продают набор кораблей за 3 млн рублей

Разработчики по-разному проводят новогодние праздники. Кто-то поздравляет игроков новогодними открытками, кто-то дарит подарки и выпускает специальные события. А создатели космосима Star Citizen — продают корабли за огромные деньги.
На днях пользователи Reddit обнаружили в магазине новый набор Legatus 2951 — в него входит множество кораблей различной ценности. Примечательно, что пак стоит $ 40 тысяч или 3 млн рублей.
Отметим, это уже не первое «уникальное предложение» от авторов космосима. Ранее выходила прошлая итерация набора — Legatus 2950 — стоимостью $ 36 тысяч или 2,7 млн рублей. Судя по всему, у таких предложений находятся покупатели, иначе авторы бы не продолжали выпускать новые паки.
Тем временем общий бюджет Star Citizen превысил невероятные $ 400 млн или 29 млрд рублей. Но до релиза игра всё ещё далека.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 декабря 2021
-
14:01
-
13:35
-
13:13
-
12:20
- 30 декабря 2021
-
19:46
-
19:00
-
18:02
-
16:51
-
14:59
-
14:23
-
13:45
-
13:43
-
13:16
-
13:03
-
12:05
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:05
-
09:33
-
09:09
-
08:50
-
08:21
- 29 декабря 2021
-
21:14
-
20:49
-
19:51
-
19:00
-
18:14
-
18:00
-
16:53
-
16:08
-
15:12
-
15:08
-
14:45
-
14:22