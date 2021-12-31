Какой могла быть Bully 2: реалистичная физика и система морали

Издание Game Informer опубликовало большой материал, посвящённый Bully 2. В конце 2000-х игру разрабатывала Rockstar New England, однако до релиза и даже анонса проект так и не добрался. Мы выбрали главное из расследования.

Оригинальная Bully вышла в 2006 году на PS2. Через некоторое время Rockstar поручила студии Mad Doc Software (авторам стратегии Empire Earth 3) портировать экшен на другие платформы. Они достойно справились с задачей и через некоторое время стала подразделением компании под названием Rockstar New England. Чуть позже авторам дали шанс создать собственный проект — им и стала Bully 2.

По задумке Rockstar New England, в продолжении должен был быть не очень большой открытый мир, зато наполненный разнообразными деталями. Конечно же, школьные трудности остались бы на месте — авторы только расширили бы ученические будни более интересными загадками. При этом зайти можно было бы практически в каждый дом.

Разработчики также хотели ввести некую систему морали — от неё бы зависело отношение школьников к главному герою. При этом игру планировали переработать в сторону реализма: например, персонаж не мог долго висеть на ветке, а трава в игре росла в реальном времени.

Rockstar New England создала первый прототип проекта длительностью примерно в шесть часов с использованием материалов из недавно вышедшей GTA 4. Авторы убедили руководство, что им нужно несколько лет для реализации всех своих идей.

Однако студии не суждено было выпустить многообещающий проект. В первую очередь, из-за постоянных переработок. Головным разработчикам нужна была помощь в создании Red Dead Redemption и Max Payne 3, и команде приходилось работать даже на выходных. В результате студию постоянно отправляли на доработку разных проектов, а через некоторое время часть сотрудников и вовсе сократили. Таким образом, Bully 2 потихоньку прикрыли. А Rockstar New England так и осталась студией поддержки.

По данным бывших сотрудников, где-то в недрах компании до сих пор хранится тот самый прототип. Вполне возможно, что рано или поздно Rockstar вернётся к нему. Ведь по слухам, кто-то действительно работает над Bully 2, а первый трейлер уже должен был появиться на недавней The Game Awards 2021.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!