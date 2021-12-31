Данила Багров оказался во вселенной S.T.A.L.K.E.R.

Всегда приятно видеть киногероев в своих любимых играх. Так, пользователь под ником «Рыжая Шевелюра» выложил на свой YouTube-канал ролик, в котором Данила Багров из фильма «Брат 2» путешествует по зоне из игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

В начале видео Сидорович даёт герою задание расправиться с бандитами в их логове. После выполнения миссии Данила отправился путешествовать по Зоне и встретил другие опасности. В конце ролика персонаж отдыхает у костра и слушает истории других сталкеров под игру на гитаре.

Судя по названию, нас ожидают и другие видео про Данилу во вселенной S.T.A.L.K.E.R. А пока можно посмотреть ещё одну работу автора, где Багров оказался в Half-Life 2.

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