Игроки в GTA Online требуют вернуть снежную погоду в Лос-Сантос

На прошлой неделе в GTA Online стартовало зимнее событие. Игрокам раздают подарки, увеличили прирост опыта и денег. Но самое главное — в Лос-Сантосе выпал снег. Пользователи тут же принялись играть в снежки и радоваться зимнему сезону. Совершенно неожиданно 31 декабря снег растаял, и геймеры требуют его вернуть. Об этом уже появились посты на площадке Reddit.
Судя по комментариям, Лос-Сантос может вновь оказаться в снежных руках. По крайней мере, в прошлом году Rockstar возвращала зиму на некоторое время в первых числах января. Однако неясно, зачем в таком случае её убрали, ведь многие игроки проведут новогоднюю ночь в любимой игре. И они явно рассчитывали поиграть с друзьями в снежки и ещё раз прокатиться по снежной горе Чилиад.
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