Онлайн «Ведьмака 3» в Steam стал рекордным после выхода второго сезона сериала Netflix

29 декабря 2021 года онлайн «Ведьмак 3: Дикая Охота» составил 62 287 человек — это лучший показатель игры за два года. Судя по всему, недавний прирост игроков произошёл благодаря выходу второго сезона «Ведьмака» от Netflix — онлайн как раз начал расти 17 декабря. С тех пор в RPG каждый день играют более 60 тыс. пользователей Steam.
График игроков в Steam
Собственный рекорд по онлайну «Дикая Охота» установила 26 декабря 2019 года — сразу после выхода первого сезона адаптации с Генри Кавиллом. Пиковое количество игроков составило 103 329 человек — очень достойный результат для одиночной игры. Вполне возможно, что онлайн продолжит расти и на январских праздниках, ведь у многих людей появилось время для прохождения тайтлов из бэклога.
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