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В магазине Nintendo Switch стартовала новогодняя распродажа с большими скидками

В магазине Nintendo Switch стартовала новогодняя распродажа с большими скидками
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Новогодняя распродажа добралась и до Nintendo eShop — по отличным скидкам продаются проекты для Switch. Избранные игры компании вновь получили довольно скромные акции, однако среди издателей можно найти действительно выгодные предложения. Мы собрали некоторые из них.

Выгодные предложения новогодней распродажи в Nintendo eShop

Остальные скидки можно посмотреть на странице распродажи. Акция продлится до 12 января 2022 года.

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