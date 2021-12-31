В магазине Nintendo Switch стартовала новогодняя распродажа с большими скидками
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Новогодняя распродажа добралась и до Nintendo eShop — по отличным скидкам продаются проекты для Switch. Избранные игры компании вновь получили довольно скромные акции, однако среди издателей можно найти действительно выгодные предложения. Мы собрали некоторые из них.
Выгодные предложения новогодней распродажи в Nintendo eShop
- Burnout Paradise Remastered — 719 рублей (вместо 2399 рублей)
- Persona 5 Strikers — 2160 рублей (вместо 3929 рублей)
- Doom (2016) — 1349 рублей (вместо 2699 рублей)
- Doom Eternal — 2159 рублей (вместо 5399 рублей)
- Sid Meier’s Civilization VI — 749 рублей (вместо 2499 рублей)
- Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 2449 рублей (вместо 3499 рублей)
- Disco Elysium — The Final Cut — 2339 рублей (вместо 3599 рублей)
- Darksiders 2 Deathinitive Edition — 1039 рублей (вместо 2599 рублей)
- Little Nightmares Complete Edition — 349 рублей (вместо 1749 рублей)
- «Ведьмак 3: Дикая Охота» (Полное издание) — 2249 рублей (вместо 4499 рублей)
- Cities: Skylines — 699 рублей (вместо 2799 рублей)
- L.A. Noire — 1499 рублей (вместо 2999 рублей)
Остальные скидки можно посмотреть на странице распродажи. Акция продлится до 12 января 2022 года.
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