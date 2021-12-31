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Читатели крупного сайта Eurogamer выбрали 50 лучших игр года

Читатели крупного сайта Eurogamer выбрали 50 лучших игр года
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Вчера мы сообщали о топе лучших игр 2021 года по версии крупного сайта Eurogamer — редакция наградила первым местом действительно нетривиальный проект. Теперь подоспел большой список из 50 продуктов от пользователей, и его результат получился достаточно ожидаемым.

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Первое место заняла Forza Horizon 5. Пользователи оценили невероятную графику, разнообразие автомобилей и игровых событий. На втором месте оказался Metroid Dread — первый 2D-проект в серии за долгое время. Замкнул тройку Halo Infinite. В первую десятку также вошли Psychonauts 2, Resident Evil Village и Deathloop. It Takes Two — игра года по версии The Game Awards 2021 — заняла 11-ю строчку.

Что примечательно, на последнем, 50-м месте, оказалась Battlefield 2042. Геймеры отметили, что у шутера огромный потенциал, однако в данный момент у игры уж слишком много технических проблем. Но свою долю веселья кто-то всё же сумел получить.

20 лучших игр 2021 года по версии читателей Eurogamer

  1. Forza Horizon 5
  2. Metroid Dread
  3. Halo Infinite
  4. Psychonauts 2
  5. Returnal
  6. Deathloop
  7. Ratchet and Clank: Rift Apart
  8. Resident Evil Village
  9. Disco Elysium — The Final Cut
  10. Hades на PlayStation и Xbox
  11. It Takes Two
  12. Mass Effect: Legendary Edition
  13. Hitman 3
  14. Ghost of Tsushima Director’s Cut
  15. Death’s Door
  16. Microsoft Flight Simulator (Xbox)
  17. Marvel’s Guardians of the Galaxy
  18. Yakuza: Like a Dragon
  19. Monster Hunter Rise
  20. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Мы тоже запустили пользовательское голосование — в данный момент с небольшим отрывом побеждает Resident Evil Village. Подведение итогов уже совсем скоро!

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