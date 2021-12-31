Читатели крупного сайта Eurogamer выбрали 50 лучших игр года

Вчера мы сообщали о топе лучших игр 2021 года по версии крупного сайта Eurogamer — редакция наградила первым местом действительно нетривиальный проект. Теперь подоспел большой список из 50 продуктов от пользователей, и его результат получился достаточно ожидаемым.
Первое место заняла Forza Horizon 5. Пользователи оценили невероятную графику, разнообразие автомобилей и игровых событий. На втором месте оказался Metroid Dread — первый 2D-проект в серии за долгое время. Замкнул тройку Halo Infinite. В первую десятку также вошли Psychonauts 2, Resident Evil Village и Deathloop. It Takes Two — игра года по версии The Game Awards 2021 — заняла 11-ю строчку.
Что примечательно, на последнем, 50-м месте, оказалась Battlefield 2042. Геймеры отметили, что у шутера огромный потенциал, однако в данный момент у игры уж слишком много технических проблем. Но свою долю веселья кто-то всё же сумел получить.
20 лучших игр 2021 года по версии читателей Eurogamer
- Forza Horizon 5
- Metroid Dread
- Halo Infinite
- Psychonauts 2
- Returnal
- Deathloop
- Ratchet and Clank: Rift Apart
- Resident Evil Village
- Disco Elysium — The Final Cut
- Hades на PlayStation и Xbox
- It Takes Two
- Mass Effect: Legendary Edition
- Hitman 3
- Ghost of Tsushima Director’s Cut
- Death’s Door
- Microsoft Flight Simulator (Xbox)
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Yakuza: Like a Dragon
- Monster Hunter Rise
- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury
Мы тоже запустили пользовательское голосование — в данный момент с небольшим отрывом побеждает Resident Evil Village. Подведение итогов уже совсем скоро!
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