Читатели крупного сайта Eurogamer выбрали 50 лучших игр года

Вчера мы сообщали о топе лучших игр 2021 года по версии крупного сайта Eurogamer — редакция наградила первым местом действительно нетривиальный проект. Теперь подоспел большой список из 50 продуктов от пользователей, и его результат получился достаточно ожидаемым.

Первое место заняла Forza Horizon 5. Пользователи оценили невероятную графику, разнообразие автомобилей и игровых событий. На втором месте оказался Metroid Dread — первый 2D-проект в серии за долгое время. Замкнул тройку Halo Infinite. В первую десятку также вошли Psychonauts 2, Resident Evil Village и Deathloop. It Takes Two — игра года по версии The Game Awards 2021 — заняла 11-ю строчку.

Что примечательно, на последнем, 50-м месте, оказалась Battlefield 2042. Геймеры отметили, что у шутера огромный потенциал, однако в данный момент у игры уж слишком много технических проблем. Но свою долю веселья кто-то всё же сумел получить.

20 лучших игр 2021 года по версии читателей Eurogamer

Forza Horizon 5 Metroid Dread Halo Infinite Psychonauts 2 Returnal Deathloop Ratchet and Clank: Rift Apart Resident Evil Village Disco Elysium — The Final Cut Hades на PlayStation и Xbox It Takes Two Mass Effect: Legendary Edition Hitman 3 Ghost of Tsushima Director’s Cut Death’s Door Microsoft Flight Simulator (Xbox) Marvel’s Guardians of the Galaxy Yakuza: Like a Dragon Monster Hunter Rise Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Мы тоже запустили пользовательское голосование — в данный момент с небольшим отрывом побеждает Resident Evil Village. Подведение итогов уже совсем скоро!

