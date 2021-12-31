Elden Ring получила возрастной рейтинг «17+» в США. Больше никаких переносов

Американское рейтинговое агенство ESRB опубликовало описание Elden Ring и выдало проекту классификацию. Игра получила возрастной рейтинг «M» (17+) — «Для взрослых».

Агентство описало некоторые детали игры. Так, в проекте игроки возьмут на себя роль персонажа, который ищет волшебное кольцо и становится Лордом Элден. Пользователи могут исследовать открытый мир и повстречать различных существ — их можно убивать с помощью магии, оружием ближнего и дальнего боя.

В Elden Ring также есть босс, отрывающий себе руку прямо во время сражения. Одним из противников выступит и гуманоидный полуобнажённый монстр, покрытый чешуёй и множеством шрамов.

Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года. Ранее из-за взлома PS4 хакерам удалось попасть за пределы недавнего стресс-теста и исследовать замок Stormveil и его окрестности.

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