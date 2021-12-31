Геймер рисовал фан-арты по Uncharted. Через 10 лет он сделал официальную обложку сборника

Под Новый год принято подводить итоги года и рассказывать о лучших событиях за последнее время. И вот своей историей успеха поделился британский иллюстратор Джейк Конту. Он с 14 лет занимается рисованием фанатских артов по серии Uncharted и публикует свои работы на Reddit. С годами его навыки всё возрастали — и через некоторое время его заметили разработчики франшизы.

По словам художника, летом 2021 года с ним связалась студия Naughty Dog и предложила нарисовать официальный арт по сборнику Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Он был вне себя от радости и тут же согласился. В результате у автора получилась одна из самых детальных работ в серии. В своём посте Джейк Конту посоветовал людям стремиться к своей мечте. Ведь никогда не знаешь, к чему может привести упорный труд и любовь к видеоиграм.

Комплект Uncharted: Legacy of Thieves Collection выйдет 28 января на PS5. На ПК сборник появится «позже», до конца 2022 года.

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