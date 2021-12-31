Выживач Valheim стал лучшей ПК-игрой 2021 года по версии PC Gamer
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Редакция британского сайта PC Gamer, посвящённого ПК-играм, подвела итоги года и опубликовала список лучших проектов в разных жанрах. Звание «Игра года» получил выживач Valheim, который в феврале вышел в раннем доступе Steam. Лучшей мультиплеерной игрой внезапно признали средневековый экшен Chivalry 2, а лучшим шутером стала Halo Infinite.
Лучшие игры 2021 года по версии PC Gamer
- Игра года — Valheim
- Лучший экшен — Deathloop
- Лучшая RPG — Wildermyth
- Лучший шутер — Halo Infinite
- Лучшая стратегия — Old World
- Лучшая мультиплеерная игра — Chivalry 2
- Лучшая кооперативная игра — Back 4 Blood
- Лучший стелс — Hitman 3
- Лучший хоррор — Resident Evil Village
- Лучшая поддержка игры — Apex Legends
- Лучший открытый мир — Forza Horizon 5
- Лучшие персонажи — Marvel's Guardians of the Galaxy
- Лучший нарратив — Sable
- Лучший дизайн — Loop Hero
Ранее итоги года также подвели пользователи и редакция сайта Eurogamer. «Игру года» выбирают и читатели нашего сайта — проголосовать можно в специальном материале.
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