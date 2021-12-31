Выживач Valheim стал лучшей ПК-игрой 2021 года по версии PC Gamer

Редакция британского сайта PC Gamer, посвящённого ПК-играм, подвела итоги года и опубликовала список лучших проектов в разных жанрах. Звание «Игра года» получил выживач Valheim, который в феврале вышел в раннем доступе Steam. Лучшей мультиплеерной игрой внезапно признали средневековый экшен Chivalry 2, а лучшим шутером стала Halo Infinite.

Лучшие игры 2021 года по версии PC Gamer

Игра года — Valheim

— Valheim Лучший экшен — Deathloop

— Deathloop Лучшая RPG — Wildermyth

— Wildermyth Лучший шутер — Halo Infinite

— Halo Infinite Лучшая стратегия — Old World

— Old World Лучшая мультиплеерная игра — Chivalry 2

— Chivalry 2 Лучшая кооперативная игра — Back 4 Blood

— Back 4 Blood Лучший стелс — Hitman 3

— Hitman 3 Лучший хоррор — Resident Evil Village

— Resident Evil Village Лучшая поддержка игры — Apex Legends

— Apex Legends Лучший открытый мир — Forza Horizon 5

— Forza Horizon 5 Лучшие персонажи — Marvel's Guardians of the Galaxy

— Marvel's Guardians of the Galaxy Лучший нарратив — Sable

— Sable Лучший дизайн — Loop Hero

Ранее итоги года также подвели пользователи и редакция сайта Eurogamer. «Игру года» выбирают и читатели нашего сайта — проголосовать можно в специальном материале.

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