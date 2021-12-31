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Выживач Valheim стал лучшей ПК-игрой 2021 года по версии PC Gamer

Выживач Valheim стал лучшей ПК-игрой 2021 года по версии PC Gamer
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Редакция британского сайта PC Gamer, посвящённого ПК-играм, подвела итоги года и опубликовала список лучших проектов в разных жанрах. Звание «Игра года» получил выживач Valheim, который в феврале вышел в раннем доступе Steam. Лучшей мультиплеерной игрой внезапно признали средневековый экшен Chivalry 2, а лучшим шутером стала Halo Infinite.

Лучшие игры 2021 года по версии PC Gamer

  • Игра года — Valheim
  • Лучший экшен — Deathloop
  • Лучшая RPG — Wildermyth
  • Лучший шутер — Halo Infinite
  • Лучшая стратегия — Old World
  • Лучшая мультиплеерная игра — Chivalry 2
  • Лучшая кооперативная игра — Back 4 Blood
  • Лучший стелс — Hitman 3
  • Лучший хоррор — Resident Evil Village
  • Лучшая поддержка игры — Apex Legends
  • Лучший открытый мир — Forza Horizon 5
  • Лучшие персонажи — Marvel's Guardians of the Galaxy
  • Лучший нарратив — Sable
  • Лучший дизайн — Loop Hero

Ранее итоги года также подвели пользователи и редакция сайта Eurogamer. «Игру года» выбирают и читатели нашего сайта — проголосовать можно в специальном материале.

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