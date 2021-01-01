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Глава разработки Final Fantasy 7 Remake тизерит новое дополнение к игре

Глава разработки Final Fantasy 7 Remake тизерит новое дополнение к игре
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2022 год не успел толком начаться, а игровые разработчики уже что-то тизерят. Так, продюсер Final Fantasy VII Remake Intergrate Ёсинори Китасэ в интервью изданию 4gamer сообщил о расширении вселенной игры уже в этом году. Пока неясно, о чём говорил геймдизайнер — о второй части ремейка или о DLC про одного из персонажей — но ждать анонса осталось недолго.

Летом 2021 года для Final Fantasy VII Remake вышло сюжетное дополнение Intermission. Авторы расширили историю Юффи Кисараги — второстепенного героя из оригинальной игры. Вполне возможно, что и в этом году ждёт нечто подобное. А ожидать второй части ремейка пока рановато — с релиза первой прошло всего лишь полтора года.

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