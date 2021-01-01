Культовая игра про Джеймса Бонда скоро появится на современных платформах

Новогодние праздники продолжают радовать. В коде сайта Xbox Network обнаружили достижения для одной из лучших игр всех времён — GoldenEye 007, посвящённой приключениям Джеймса Бонда. Помимо самого проекта, датамайнеры также обнаружили 55 достижений.

Страница игры

На странице проекта можно увидеть, что часть ачивментов уже разблокирована пользователями BIGsheep и xtinamcgrath. Как выяснилось, это сотрудники студии Rare — оригинальных авторов игры. Видимо, в данный момент продукт находится в стадии внутреннего тестирования.

Выбитые достижения

Судя по всему, в скором времени состоится выход этой игры на консолях Xbox One и Xbox Series. Наверняка это будет ремастер — он должен был выйти ещё в 2007 году и был уже полностью готов. Однако из-за проблем с авторскими правами так и не увидел свет.

GoldenEye 007 — культовый шутер от первого лица про Джеймса Бонда, выпущенный в 1998 году на Nintendo 64. Это была одна из первых игр, что смогла реализовать удобную стрельбу на геймпаде. На агрегаторе Metacritic у проекта 96/100 баллов от критиков и 9/10 от игроков.

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