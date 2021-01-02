Красота ремейка Demon's Souls давила на авторов Elden Ring

Геймдиректор Elden Ring Хидетака Миядзаки в интервью изданию Edge рассказал о деталях создания экшена. В разговоре журналисты спросили, оказал ли давление на разработчиков FromSoftware ремейк Demon's Souls для PS5, который вышел в ноябре 2020 года.

Да, наши сотрудники по созданию графики ощущали это давление больше кого-либо. И дело не только в Elden Ring, а во всех играх, которые мы создаём. Для нас качество графики — не самый важный элемент разработки. Оно больше зависит от систем и требований самой игры.

Также Миядзаки отметил, что чувствует себя немного виноватым перед графической командой FromSoftware. По его словам, разработчики усердно работали над Elden Ring, которая будет самой красивой игрой студии благодаря труду дизайнеров.

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Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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