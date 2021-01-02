BBC показала трейлер финала «Острых козырьков‎»

BBC опубликовала трейлер заключительного сезона сериала «Острые козырьки»‎, премьера которого запланирована на весну. К главным ролям вернулись Киллиан Мёрфи (Томас Шелби), покойная Хелен Маккрори (Элизабет Грей) и Пол Андерсон (Артур Шелби).

К своей роли в «Острых козырьках» вернулся и Том Харди (Альфи Соломонс), который появлялся в некоторых эпизодах. Последний сезон шоу не станет финалом, так как после него выйдет полнометражный фильм, которых завершит историю семьи Шелби.

Премьера «Острых козырьков» состоялась в 2013 году. События криминальной драмы разворачиваются в Англии после Первой мировой войны и рассказывают о действиях распространённых в то время уличных банд.

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