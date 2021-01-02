В сервисе Amazon Prime засветили внешность нового агента Valorant

На странице Valorant в сервисе Amazon Prime обновили обложку и засветили внешность нового агента. Изображение уже удалили, но датамайнер ValorLeaks успел его сохранить.
По информации датамайнера, новую девушку-агента зовут Неон (Neon). Имя полностью сочетается с её светящейся внешностью. Даты выхода персонажа и способности пока неизвестны, но разработчики уже раскрыли некоторые детали.
Фото: ValorLeaks
Новый агент с Филиппин будет настолько быстрым, что остальным персонажам будет сложно за ним угнаться, как сообщают разработчики. Добавят его в начале 2022 года. Скорее всего, это произойдёт после старта четвертого эпизода в середине января.
Также разработчики сообщили, что пересмотрели рабочий процесс и наняли много сотрудников. Это позволит внести куда больше изменений агентов ради баланса и быстрее исправлять ошибки, чем в прошлом году.
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