В сервисе Amazon Prime засветили внешность нового агента Valorant

На странице Valorant в сервисе Amazon Prime обновили обложку и засветили внешность нового агента. Изображение уже удалили, но датамайнер ValorLeaks успел его сохранить.

По информации датамайнера, новую девушку-агента зовут Неон (Neon). Имя полностью сочетается с её светящейся внешностью. Даты выхода персонажа и способности пока неизвестны, но разработчики уже раскрыли некоторые детали.

Фото: ValorLeaks

Новый агент с Филиппин будет настолько быстрым, что остальным персонажам будет сложно за ним угнаться, как сообщают разработчики. Добавят его в начале 2022 года. Скорее всего, это произойдёт после старта четвертого эпизода в середине января.

Также разработчики сообщили, что пересмотрели рабочий процесс и наняли много сотрудников. Это позволит внести куда больше изменений агентов ради баланса и быстрее исправлять ошибки, чем в прошлом году.

Новость по теме Российская команда Gambit завоевала серебро на первом чемпионате мира по Valorant

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!