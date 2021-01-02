«Лучшее воссоединение». Зрители высоко оценили спецвыпуск «Гарри Поттера»

1 января состоялась премьера спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В нём актёры рассказывают интересные и трогательные истории о создании фильмов. Зрители уже оценили спецвыпуск и поставили ему высокие оценки.

В сервисе «Кинопоиск» рейтинг спецвыпуска «Гарри Поттера» составил 8,5 из 10, а на IMDB — 8,4 из 10. Многие пользователи отметили, что фильм возвращает в прошлое и заставляет пережить прежние эмоции. Некоторые вовсе рыдали при просмотре «Возвращения в Хогвартс».

Возможно, это лучшее воссоединение, которое я когда-либо видел. «Возвращение в Хогвартс» настолько трогательное, что заставило меня плакать в конце, но я не хотел, чтобы оно заканчивалось.

Я не ожидал, что полудокументальный фильм будет настолько красиво снят и так эмоционально увлечёт. Было трогательно наблюдать, как герои, включая легендарное трио, воссоединяются спустя 10 лет после второй половины «Даров Смерти» и спустя 20 лет после «Философского камня». Я всегда буду дорожить тем кинематографическим миром, который создали для меня-подростка и будущих поколений.

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