У Steam ещё один рекорд онлайна. А Ready or Not вновь лидер чарта

Steam поставил очередной рекорд по пиковому онлайну — прошлый магазин установил в ноябре 2021 года, когда была взята планка в более 27 млн человек в сети. Сегодня же в сервисе находились почти 28 млн человек.

Фото: Valve

Ноябрьский рекорд был связан с распродажей и пандемией коронавируса, а к сегодняшнему прибавляются и новогодние праздники, во время которых многие сидят дома. Люди развлекаются в том числе играми, на которые в Steam до 5 января действуют скидки.

В топе продаж за прошедшую неделю как раз оказалось много кооперативных и онлайн-проектов.

Топ-10 игр и устройств в Steam с 27 декабря по 2 января

Ready or Not It Takes Two Five Nights at Freddy's: Security Breach Valve Index VR Kit Project Zomboid Sea of Thieves Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5 Cyberpunk 2077 Rust

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