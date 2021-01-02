У Steam ещё один рекорд онлайна. А Ready or Not вновь лидер чарта
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Steam поставил очередной рекорд по пиковому онлайну — прошлый магазин установил в ноябре 2021 года, когда была взята планка в более 27 млн человек в сети. Сегодня же в сервисе находились почти 28 млн человек.
Фото: Valve
Ноябрьский рекорд был связан с распродажей и пандемией коронавируса, а к сегодняшнему прибавляются и новогодние праздники, во время которых многие сидят дома. Люди развлекаются в том числе играми, на которые в Steam до 5 января действуют скидки.
В топе продаж за прошедшую неделю как раз оказалось много кооперативных и онлайн-проектов.
Топ-10 игр и устройств в Steam с 27 декабря по 2 января
- Ready or Not
- It Takes Two
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- Valve Index VR Kit
- Project Zomboid
- Sea of Thieves
- Red Dead Redemption 2
- Forza Horizon 5
- Cyberpunk 2077
- Rust
Новость по темеВ Steam начались новогодние скидки. Что купить на распродаже?
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