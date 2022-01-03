Ремейки Resident Evil 2 и 3 уже можно попробовать в VR

Моддер Praydog наконец-то выпустил для ремейков Resident Evil 2 и 3 поддержку VR. Он работал над модификацией несколько месяцев, и в итоге смог её выпустить.
Примечательно, что эта фанатская работа близка к полноценным VR-версиям различных игр. Теперь в ремейках Resident Evil 2 и 3 появилась поддержка контроллеров движения, чтобы игра в виртуальной реальности казалась реалистичной. Автор адаптировал даже катсцены, но без проблем не обошлось. Например, кто-то пожаловался на баги с текстурами или их отсутствие.
Praydog поработал и над тем, чтобы даже удары ножом и броски гранаты ощущались детализированным именно для VR-версии. Скачать мод можно бесплатно через площадку GitHub. Там же указана инструкция по установке.
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