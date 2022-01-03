Стала известна модель, с которой могли нарисовать Чудо-женщину из игры

Модель Мэдисон Хоук опубликовала в «инстаграме» трейлер игры про Чудо-женщину и несколько кадров из него. Вероятно, именно она подарила свою внешность игровой Диане Пирc.
Об этом может говорить не только публикация материалов по проекту, а также очевидные сходства во внешности. Не исключено, что и голос Чудо-женщине тоже подарила модель. Внешность Дианы Прис решили сделать оригинальной, без привлечения Галь Гадот, которая сыграла персонажа в фильмах DC и Warner Bros.
Игру про Чудо-женщину анонсировали во время The Game Awards 2021. Это однопользовательский экшен в открытом мире. Разработчики говорили, что в нём появится система Nemesis из Shadow of Mordor. Дата выхода неизвестна, как и платформы.
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