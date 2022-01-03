Над Back 4 Blood работало всего несколько человек из команды авторов Left 4 Dead

Известный блогер под ником Crowbcat выпустил видео, посвящённое Left 4 Dead и Back 4 Blood. Ютубер сравнил игровой процесс двух шутеров и поговорил о разработчиках.

Crowbcat решил выяснить, сколько человек из команды разработки Left 4 Dead принимали участие в создании Back 4 Blood. Оказалось, что из оригинальной студии в состав Turtle Rock перешло всего семь человек. Забавно, но B4B продвигали именно как игру, которую делали авторы Left 4 Dead.

Отмеченные люди — из команды разработки Left 4 Dead — делали Back 4 Blood

Back 4 Blood вышла в октябре 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Шутер получил смешанные отзывы как от критиков, так и от игроков.

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