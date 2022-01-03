Создатель DriveClub покажет новую игру в 2022 году. Это будет не гонка

Бывший директор студии Evolution Пол Рустчинский рассказал, что представит свою новую игру уже в 2022 году. Примечательно, что этот проект не будет гонкой. Разработчик трудится над чем-то новым.

Evolution Studios известна играми DriveClub, WRC и MotorStorm, однако на данный момент студия закрыта. Рустчинский работает в Avalanche Studios, которую открыли в 2021 году. Разработчик извинился, что не оправдал ожиданий фанатов, которые могли ждать новостей о новых гоночных тайтлах.

Давайте я расставлю ваши ожидания. Я не работаю над гоночной игрой. Извините, но продолжения DriveClub, WRC или MotorStorm нет.

Когда конкретно состоится показ игры — неизвестно. Вероятно, об этом расскажет сам Рустчинский.

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