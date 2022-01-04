Бесплатные игры PS Plus на январь уже доступны для скачивания
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С 4 января доступны бесплатные январские игры по подписке PS Plus. Забрать их можно до 1 февраля. Для скачивания доступны три игры: Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers и DIRT 5.
- Deep Rock Galactic (PS5, PS4) представляет собой кооперативный шутер. Игрокам предстоит взять на себя роль космических гномов и отправиться изучать пещеры. Особенность тайтла — процедурно-генерируемые локации.
- Persona 5 Strikers (PS4) — игра, события которой происходят после Persona 5. Проект выполнен в игровом стиле Dynasty Warriors, а протагонистом выступает персонаж по имени Джокер.
- DIRT 5 (PS5, PS4) — гоночная аркада Codemasters. В игре можно ездить по бездорожью и проверять машины на прочность. В DIRT 5 можно также играть с друзьями, так даже веселее.
Бесплатные лоты на февраль объявят 26 января.
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