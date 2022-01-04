Режиссёрская версия Death Stranding может выйти на ПК и получить новую технологию

Анонимный источник прислал изданию VideoCardz копию пресс-релиза от Intel. В сообщении нашли упоминание режиссёрской версии Death Stranding для ПК. Пока что она доступна только на PlayStation 5.

Если верить утечке, то на выставке CES 2022 компания Intel анонсирует технологию сверхвысокого разрешения XеSS и линейку процессоров Arc. Вдобавок, похоже, Death Stranding Director's Cut станет одной из игр, в которой будет полноценная поддержка XeSS.

Мы рады объявить о нашем партнёрстве с Intel в выпуске Death Stranding Director's Cut на ПК.

В пресс-релизе также упоминается, что Codemasters, Techland и Ubisoft уже работают над тем, чтобы добавить XeSS в свои проекты. Официально об этом пока не объявляли.

В режиссёрскую версию Death Stranding вошли улучшения для PS5, новое снаряжение, миссии, переработанный интерфейс и режимы.

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