Спецэпизод «Гарри Поттера» стал самым просматриваемым на «Амедиатеке» и обошёл «Друзей»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» стал самым просматриваемым проектом в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Выпуск обошёл даже «Друзья: Воссоединение».

Согласно данным, в период с 1 по 2 января количество просмотров спецвыпуска составило 79% от всех просмотров контента в «Амедиатеке». Эпизод про «Друзей» собрал вокруг себя 62% просмотров.

Такой успех был предсказуем, поскольку франшизу «Гарри Поттер» любят очень многие. Выпуск получил высокие оценки от зрителей. Фанаты рассказывали, что даже плакали от концовки — настолько трогательным получился эпизод.

Посмотреть спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» можно на «Амедиатеке». Для этого нужно зарегистрироваться на площадке и оформить подписку.

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