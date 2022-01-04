Mass Effect: Legendary Edition можно будет получить почти бесплатно для всех платформ

4 января Microsoft объявила, что Mass Effect: Legendary Edition войдёт в подписку EA Play. Это значит, что все владельцы подписки на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series получат игру бесплатно.

Подписчики EA Play смогут забрать Mass Effect: Legendary Edition уже 6 января. Оформить подписку можно через официальный сайт Electronic Arts. После перехода необходимо выбрать нужную платформу и оплатить подписку.

Mass Effect: Legendary Edition вышла в мае 2021 года и получила массу положительных отзывов как от игроков, так и от критиков. В состав Legendary Edition входят ремастеры Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, а также около 40 загружаемых материалов.

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