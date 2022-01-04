Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Баскетболист Шакил О’Нил раздал бедным детям по 1000 штук PS5 и Nintendo Switch

Баскетболист Шакил О’Нил раздал бедным детям по 1000 штук PS5 и Nintendo Switch
Комментарии

Легенда баскетбола Шакил О'Нил рассказал, что сделал подарок детям на Рождество. Он приехал в город Макдоно и подарил по тысяче консолей PS5 и Nintendo Switch ученикам из бедных семей.

По словам О'Нила, отец всегда учил его быть сострадательным и с уважением относиться к каждому человеку. После этого спортсмен понял, что хочет помогать людям и радовать их. Баскетболист отметил, что дети плакали, получая его подарки.

Почему Ready or Not так популярна? Смесь SWAT 4 и Rainbow Six Siege Почему Ready or Not так популярна? Смесь SWAT 4 и Rainbow Six Siege
Дети плакали от счастья, когда я раздавал подарки. Всё было ради этого.

Помимо консолей, Шакил О'Нил порадовал детей ещё одним способом. Он купил около тысячи велосипедов, которые также подарил детям. PS5, как и многие другие устройства, находятся в дефиците. Спортсмену удалось раздобыть аж тысячу новых консолей Sony. Как именно он это сделал — неизвестно.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022