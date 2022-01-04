Баскетболист Шакил О’Нил раздал бедным детям по 1000 штук PS5 и Nintendo Switch

Легенда баскетбола Шакил О'Нил рассказал, что сделал подарок детям на Рождество. Он приехал в город Макдоно и подарил по тысяче консолей PS5 и Nintendo Switch ученикам из бедных семей.
По словам О'Нила, отец всегда учил его быть сострадательным и с уважением относиться к каждому человеку. После этого спортсмен понял, что хочет помогать людям и радовать их. Баскетболист отметил, что дети плакали, получая его подарки.
Дети плакали от счастья, когда я раздавал подарки. Всё было ради этого.
Помимо консолей, Шакил О'Нил порадовал детей ещё одним способом. Он купил около тысячи велосипедов, которые также подарил детям. PS5, как и многие другие устройства, находятся в дефиците. Спортсмену удалось раздобыть аж тысячу новых консолей Sony. Как именно он это сделал — неизвестно.
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