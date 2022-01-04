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NVIDIA анонсировала бюджетную RTX 3050 за 23 000 рублей. Но кто сможет её купить?

NVIDIA анонсировала бюджетную RTX 3050 за 23 000 рублей. Но кто сможет её купить?
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NVIDIA приятно удивила на геймерской конференции анонсом бюджетной RTX 3050 с 8 гигабайтами памяти. Ключевая особенность — цена в скромные $ 250, что в пересчёте на рубли с налогами выливается в 23 000 рублей. Продажи новинки стартуют 27 января.

К сожалению, вряд ли хоть кто-то в России сможет купить её хотя бы близко к такой цене — куда вероятнее, что минимальная цена устаканится в районе 50 тысяч рублей.

Новенькая RTX 3050 обладает всеми особенностями RTX-серии, включая поддержку трассировки лучей и инноваторской DLSS. Как и у модели RTX 3060, никакой модели от самой NVIDIA не будет — RTX 3050 можно будет взять только у партнёров вроде ASUS и Palit.

В самой NVIDIA отмечают, что сейчас 75% видеокарт на GTX-устройствах, а RTX 3050 должна стать достаточно привлекательной для обладателей старых GPU: таких, как GTX 1650, GTX 1050 и GTX 1060.

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