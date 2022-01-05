«Она монстр». Представлена самая мощная видеокарта — RTX 3090 Ti

NVIDIA анонсировала не только бюджетную RTX 3050, но RTX 3090 Ti — более мощную версию оригинальной модели. В среднем производительность от обычной RTX 3090 выше примерно на 8-11%.

Характеристики RTX 3090 Ti

10752 ядер CUDA;

24 гигабайта памяти формата GDDR6X с пиковой скоростью в 1 терабайт в секунду;

производительность чипа примерно в 40 терафлопс;

производительность с трассировкой лучей — 78 RT-терафлопс;

336 тензорных ядер;

энергопотребление — 450 Вт.

Вице-президент компании назвал новинку «монстром», и не зря. В потребительском сегменте она сразу же станет лидером по мощности. Больше деталей, включая цену и дату выхода, должны назвать в течение месяца.

А вот бюджетная RTX 3050 поступит в продажу уже совсем скоро, 27 января за 25 000 рублей. Точнее, это рекомендованная цена, которая в магазинах уже превратится в условные 50 000 рублей